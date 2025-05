Tournoi Futsal – Villefranche-de-Rouergue, 1 juin 2025 07:00, Villefranche-de-Rouergue.

Aveyron

Tournoi Futsal Rue Emile Borel Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-01

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Tournoi Futsal le 1er juin 2025 à partir de 14h au Gymnase du Tricot.

Pour toute inscription merci de scanner le QR Code de l’affiche. .

Rue Emile Borel

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 33 06 96 40

English :

Futsal tournament on June 1, 2025 from 2pm at the Gymnase du Tricot.

German :

Futsal-Turnier am 1. Juni 2025 ab 14 Uhr im Gymnase du Tricot.

Italiano :

Torneo di futsal il 1° giugno 2025 dalle 14:00 presso la Gymnase du Tricot.

Espanol :

Torneo de fútbol sala el 1 de junio de 2025 a partir de las 14.00 horas en el Gymnase du Tricot.

L’événement Tournoi Futsal Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)