Tournoi Gaming Gang Beasts Médiathèque Co-Libris Domérat jeudi 9 avril 2026.

Médiathèque Co-Libris 14 rue Marcel Cachin Domérat Allier

Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-09

2026-04-09

Défiez d’autres joueurs sur Gang Beasts dans une ambiance pleine de fun !
Médiathèque Co-Libris 14 rue Marcel Cachin Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00  co-libris@domerat.fr

English :

Challenge other players on Gang Beasts in a fun-filled atmosphere!

