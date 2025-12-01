Tournoi Gaming Winter Games Rue Marcel Cachin Domérat
Tournoi Gaming Winter Games Rue Marcel Cachin Domérat mardi 23 décembre 2025.
Tournoi Gaming Winter Games
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Tentez de battre vos adversaires sur les différentes épreuves de sports d’hiver !
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr
English :
Try to beat your opponents in the various winter sports events!
German :
Versuche, deine Gegner in den verschiedenen Wintersportarten zu schlagen!
Italiano :
Cerca di battere i tuoi avversari nei vari sport invernali!
Espanol :
Intenta vencer a tus oponentes en las distintas pruebas de los deportes de invierno
