Tournoi Hand des Drôles et des Drôlesses Gymnase de la CIFOP L’Isle-d’Espagnac samedi 27 septembre 2025.
Gymnase de la CIFOP Boulevard Salvador Allende L’Isle-d’Espagnac Charente
Début : 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-27 12:30:00
2025-09-27
Tournoi des Drôlesses, exclusivement pour les filles.
Tournoi des Drôles, exclusivement pour les garçons.
Gymnase de la CIFOP Boulevard Salvador Allende L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 41 40 22 6016000@ffhandball.net
English :
Tournoi des Drôlesses, exclusively for girls.
Tournoi des Drôles, exclusively for boys.
German :
Tournoi des Drôlesses (Turnier der Lustigen), ausschließlich für Mädchen.
Tournoi des Drôles (Turnier der Lustigen), ausschließlich für Jungen.
Italiano :
Torneo Drôlesses, esclusivamente per le ragazze.
Torneo Fun, esclusivamente per ragazzi.
Espanol :
Torneo Drôlesses, exclusivo para chicas.
Torneo Fun, exclusivo para chicos.
