Tournoi Hand des Drôles et des Drôlesses Gymnase de la CIFOP L’Isle-d’Espagnac samedi 27 septembre 2025.

Gymnase de la CIFOP Boulevard Salvador Allende L’Isle-d’Espagnac Charente

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-27 12:30:00

2025-09-27

Tournoi des Drôlesses, exclusivement pour les filles.

Tournoi des Drôles, exclusivement pour les garçons.

Gymnase de la CIFOP Boulevard Salvador Allende L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 41 40 22 6016000@ffhandball.net

English :

Tournoi des Drôlesses, exclusively for girls.

Tournoi des Drôles, exclusively for boys.

German :

Tournoi des Drôlesses (Turnier der Lustigen), ausschließlich für Mädchen.

Tournoi des Drôles (Turnier der Lustigen), ausschließlich für Jungen.

Italiano :

Torneo Drôlesses, esclusivamente per le ragazze.

Torneo Fun, esclusivamente per ragazzi.

Espanol :

Torneo Drôlesses, exclusivo para chicas.

Torneo Fun, exclusivo para chicos.

