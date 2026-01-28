Tournoi Hand fluo Issoudun
vendredi 13 février 2026.
Tournoi Hand fluo
Rue Georges Brassens Issoudun Indre
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif Groupe
Date et horaire :
Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13 23:00:00
Date(s) :
2026-02-13
L’ACI Handball organise un tournoi Hand fluo ouvert à tous, à partir de 16 ans.
Buvette et restauration sur place.
Tournoi par équipe de 4 à 7 joueurs. 30€ par équipe. 30 .
Rue Georges Brassens Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 78 89 00 5436002@ffhandball.net
English :
ACI Handball is organizing a Hand Fluo tournament open to everyone aged 16 and over.
