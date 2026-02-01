Tournoi Hand Fluo Complèxe Sportif du Vignarès Valréas

Tournoi Hand Fluo

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

C’est l’événement ! Hand Fluo, édition 2! C’est reparti ! Après une première édition réussie, le Hand Fluo revient pour une soirée sportive et festive ! Tournoi mixte de 6 joueurs, accessible dès 8 ans. Ambiance musicale, buvette & restauration sur place.

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English : Tournoi Hand Fluo

It’s an event! Hand Fluo, edition 2! Here we go again! After a successful first edition, Hand Fluo is back for an evening of sport and festivities! Mixed 6-player tournament, open to players aged 8 and over. Musical atmosphere, refreshments & food on site.

