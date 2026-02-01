Tournoi Hand Fluo Complèxe Sportif du Vignarès Valréas
Tournoi Hand Fluo Complèxe Sportif du Vignarès Valréas samedi 28 février 2026.
Tournoi Hand Fluo
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
C’est l’événement ! Hand Fluo, édition 2! C’est reparti ! Après une première édition réussie, le Hand Fluo revient pour une soirée sportive et festive ! Tournoi mixte de 6 joueurs, accessible dès 8 ans. Ambiance musicale, buvette & restauration sur place.
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
English : Tournoi Hand Fluo
It’s an event! Hand Fluo, edition 2! Here we go again! After a successful first edition, Hand Fluo is back for an evening of sport and festivities! Mixed 6-player tournament, open to players aged 8 and over. Musical atmosphere, refreshments & food on site.
L’événement Tournoi Hand Fluo Valréas a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes