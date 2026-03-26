Tournoi Handball Fluo Rue du Bel Air Fumay
Tournoi Handball Fluo Rue du Bel Air Fumay vendredi 10 avril 2026.
Tournoi Handball Fluo
Rue du Bel Air COSEC Sainte-Marie Fumay Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Amateurs de handball, venez vivre le handball comme jamais auparavant avec ce tournoi spécial Fluo. C’est l’occasion parfaite de mêler sport, fun et une atmosphère électrique ! Début du tournoi à 19h30 . Entrée 5€/personne. Petite restauration sur place.On vous attend nombreux pour faire de cette soirée une réussite lumineuse !
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Rue du Bel Air COSEC Sainte-Marie Fumay 08170 Ardennes Grand Est +33 6 44 00 96 15 5608034@ffhandball.net
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English :
Handball fans, come and experience handball like never before with this special Fluo tournament. It’s the perfect opportunity to combine sport, fun and an electric atmosphere! Tournament starts at 7.30pm. Admission: 5€/person. We look forward to seeing you there to make this evening a resounding success!
L’événement Tournoi Handball Fluo Fumay a été mis à jour le 2026-03-25 par Ardennes Tourisme
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