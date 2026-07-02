TOURNOI INTER-BIB MARIO KART SUR SWITCH MEDIA-LUDOTHEQUE RENE DORBES Lavernose-Lacasse

Informations pratiques

Lavernose-Lacasse

TOURNOI INTER-BIB MARIO KART SUR SWITCH

MEDIA-LUDOTHEQUE RENE DORBES 1 Place de la Mairie Lavernose-Lacasse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:30:00

fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Grand tournoi Mario kart sur switch le Mercredi 27 octobre de 14h30 à 16h30 à la Média-Ludothèque de Lavernose-Lacasse.

Préparez vos manettes et vos réflexes la Média-Ludothèque co-organise un grand tournoi Mario Kart sur switch. Venez défier vos amis et tenter de décrocher le titre de Champion inter-bibliothèque.

Toute la famille est bienvenue pour participer.

Animation gratuite/Sur Inscription (places limitées) .

MEDIA-LUDOTHEQUE RENE DORBES 1 Place de la Mairie Lavernose-Lacasse 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 6 61 56 59 39 mediatheque@lavernose-lacasse.fr

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English :

A big Mario Kart tournament on Switch will be held on Wednesday, October 27, from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. at the M%E9dia-Ludoth%E8que in Lavernose-Lacasse.

L’événement TOURNOI INTER-BIB MARIO KART SUR SWITCH Lavernose-Lacasse a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE