Tournoi inter-médiathèques Mario Kart

Passage des Amériques Corderie Royale Médiathèque Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-28

Le tournoi inter-médiathèques Mario Kart sur Nintendo Switch® revient, avec des matchs de sélection dans chaque médiathèque pour désigner les deux meilleurs joueurs.

.

Passage des Amériques Corderie Royale Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mario Kart Inter Media Library Tournament

The Mario Kart cross-media tournament on Nintendo Switch® returns, with selection matches in each media library to determine the two best players.

L’événement Tournoi inter-médiathèques Mario Kart Rochefort a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan