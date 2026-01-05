Tournoi inter-médiathèques Mario Kart Médiathèque Tonnay-Charente
Tournoi inter-médiathèques Mario Kart Médiathèque Tonnay-Charente samedi 7 mars 2026.
Tournoi inter-médiathèques Mario Kart
Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Le tournoi inter-médiathèques Mario Kart sur Nintendo Switch® revient, avec des matchs de sélection dans chaque médiathèque pour désigner les deux meilleurs joueurs.
.
Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27 mediathequetonnaycharente@agglo-rochefortocean.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mario Kart Inter Media Library Tournament
The Mario Kart cross-media tournament on Nintendo Switch® returns, with selection matches in each media library to determine the two best players.
L’événement Tournoi inter-médiathèques Mario Kart Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan