Tournoi inter-quartier à Neuilly-Saint-Front. Neuilly-Saint-Front

Tournoi inter-quartier à Neuilly-Saint-Front.

Place de l’Église Neuilly-Saint-Front Aisne

Début : 2025-08-31 10:00:00

Le tournoi inter-quartier à Neuilly-Saint-Front le dimanche 31 août 2025 à 10h

Place de l’Église

Formez votre équipe (jusqu’à 5 joueurs), entre amis, en famille, entre voisins… comme vous voulez !

Le but s’amuser, relever les défis gonflables et tenter de décrocher la victoire !

Courses en sac, glissades, escalades…

Une journée fun et sportive vous attend dans une ambiance digne d’Intervilles !

Inscriptions par mail commercants.frontonnais@gmail.com

Infos 06 07 49 67 53

Événement organisé par ADIL / GYM-CLUB / AS NEUILLY / LES GAIS LURONS / ACAF

➡️ Gratuit et ouvert à tous ! Venez nombreux

Restauration et buvette sur place

Place de l’Église Neuilly-Saint-Front 02470 Aisne Hauts-de-France +33 6 07 49 67 53 commercants.frontonnais@gmail.com

