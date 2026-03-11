Tournoi inter-régional de la danse sur glace Patinoire de Limoges Limoges
Tournoi inter-régional de la danse sur glace
Patinoire de Limoges Boulevard des Petits Carmes Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
2026-03-14
Le tournoi inter-régional de danse sur glace prend place dans la cité limougeaude. Venez applaudir les compétiteurs et encourager les jeunes limougeauds qui seront en concurrence avec des enfants talentueux venus de toute la France pour obtenir le trophée de la Porcelaine !
