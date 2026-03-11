Tournoi inter-régional de la danse sur glace Patinoire de Limoges Limoges

Tournoi inter-régional de la danse sur glace

Patinoire de Limoges Boulevard des Petits Carmes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

Le tournoi inter-régional de danse sur glace prend place dans la cité limougeaude. Venez applaudir les compétiteurs et encourager les jeunes limougeauds qui seront en concurrence avec des enfants talentueux venus de toute la France pour obtenir le trophée de la Porcelaine !

Renseignements auprès des organisateurs. .

Patinoire de Limoges Boulevard des Petits Carmes Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 13 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi inter-régional de la danse sur glace

L’événement Tournoi inter-régional de la danse sur glace Limoges a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole