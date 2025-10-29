Tournoi interBib Mario Kart Médiathèque Ruelle-sur-Touvre

Tournoi interBib Mario Kart Médiathèque Ruelle-sur-Touvre mercredi 29 octobre 2025.

Tournoi interBib Mario Kart

Médiathèque 15 rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Début : 2025-10-29 09:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

À vos carapaces et autres peaux de bananes. Venez participer aupremier tournoi inter bib Mario Kart.

Médiathèque 15 rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

Get out your shells and banana skins. Come and take part in the first inter-bib Mario Kart tournament.

German :

Auf zu den Panzern und Bananenschalen! Nehmen Sie am ersten Mario Kart-Turnier zwischen den Bibs teil.

Italiano :

Tirate fuori le conchiglie e le bucce di banana. Venite a partecipare al primo torneo interbibliotecario di Mario Kart.

Espanol :

Saca tus conchas y tus pieles de plátano. Ven a participar en el primer torneo inter-bib de Mario Kart.

