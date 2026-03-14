Tournoi interclubs tennis de table

Complexe sportif du moulin neuf Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Tournoi non officiel de tennis de table réservé aux licenciés FFTT, regroupant 32 joueurs maximum, hommes, femmes, enfants avec handicaps par classement.

Nombreux lots et pas que pour les premiers.

Plusieurs clubs locaux représentés

Buvette et restauration sur place. .

Complexe sportif du moulin neuf Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 64 11 46 tennisdetablemimizan@gmail.com

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English : Tournoi interclubs tennis de table

L’événement Tournoi interclubs tennis de table Mimizan a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Mimizan