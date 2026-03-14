Tournoi interclubs tennis de table Mimizan
Tournoi interclubs tennis de table Mimizan dimanche 29 mars 2026.
Tournoi interclubs tennis de table
Complexe sportif du moulin neuf Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Tournoi non officiel de tennis de table réservé aux licenciés FFTT, regroupant 32 joueurs maximum, hommes, femmes, enfants avec handicaps par classement.
Nombreux lots et pas que pour les premiers.
Plusieurs clubs locaux représentés
Buvette et restauration sur place. .
Complexe sportif du moulin neuf Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 64 11 46 tennisdetablemimizan@gmail.com
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English : Tournoi interclubs tennis de table
L’événement Tournoi interclubs tennis de table Mimizan a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Mimizan