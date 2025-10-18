Tournoi interligues de rugby U18 masculin à XV et féminin à 10 Terrains de rugby Parc Omnisports Vichy
Terrains de rugby Parc Omnisports Route du Pont de l’Europe Vichy Allier
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-19 12:00:00
2025-10-18 2025-10-19
Il s’agit des phases qualificatives d’un tournoi de rugby Amateur , qualificatif pour une étape finale nationale, qui se déroulera à Antony.
Terrains de rugby Parc Omnisports Route du Pont de l’Europe Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 51 69 41 a.fernandes@gcp.fr
English :
These are the qualifying stages of an Amateur rugby tournament, qualifying for a national final stage, to be held in Antony.
German :
Es handelt sich um die Qualifikationsphase eines Amateur-Rugby-Turniers , das sich für eine nationale Endrunde qualifiziert und in Antony stattfindet.
Italiano :
Si tratta delle fasi di qualificazione di un torneo di rugby amatoriale, che si qualifica per la finale nazionale, che si svolgerà ad Antony.
Espanol :
Se trata de las fases de clasificación de un torneo de rugby aficionado, clasificatorio para una final nacional, que tendrá lugar en Antony.
