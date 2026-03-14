Tournoi international de bateaux pop-pop

Rue du Port, Loguivy de la Mer Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Une nouvelle édition du célèbre championnat du monde des bateaux à moteur pop-pop a lieu ce samedi à Loguivy ! Ambiance décalée garantie, pour petits et grands ! Petite restauration sur place. .

Rue du Port, Loguivy de la Mer Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 16 13 47

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English :

L’événement Tournoi international de bateaux pop-pop Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol