Tournoi international de bateaux pop-pop Ploubazlanec
Tournoi international de bateaux pop-pop Ploubazlanec samedi 4 avril 2026.
Tournoi international de bateaux pop-pop
Rue du Port, Loguivy de la Mer Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Une nouvelle édition du célèbre championnat du monde des bateaux à moteur pop-pop a lieu ce samedi à Loguivy ! Ambiance décalée garantie, pour petits et grands ! Petite restauration sur place. .
Rue du Port, Loguivy de la Mer Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 16 13 47
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English :
L’événement Tournoi international de bateaux pop-pop Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol