Tournoi international de curling avec le Curling Club Prémanon Haut-Jura Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
Tournoi international de curling avec le Curling Club Prémanon Haut-Jura Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon samedi 13 décembre 2025.
Tournoi international de curling avec le Curling Club Prémanon Haut-Jura
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
La patinoire de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor accueille le Tournoi international de curling du Curling Club Haut-Jura Prémanon.
A cette occasion, la patinoire ne sera pas accessible au grand public pour patiner mais reste ouverte aux spectateurs pour encourager les joueurs.
Samedi 14 décembre matchs dès 8h et jusqu’à 19h
Dimanche 15 décembre matchs de 8h à 16h
Entrée gratuite pour les spectateurs, buvette.
Si vous souhaitez participer au tournoi, nous vous invitons à contacter directement le Curling Club Haut-Jura Prémanon sur leur page Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063670261879 .
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
English : Tournoi international de curling avec le Curling Club Prémanon Haut-Jura
German : Tournoi international de curling avec le Curling Club Prémanon Haut-Jura
Italiano :
Espanol :
L’événement Tournoi international de curling avec le Curling Club Prémanon Haut-Jura Prémanon a été mis à jour le 2025-10-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)