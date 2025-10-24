Tournoi international de curling avec le Curling Club Prémanon Haut-Jura Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Tournoi international de curling avec le Curling Club Prémanon Haut-Jura

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

La patinoire de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor accueille le Tournoi international de curling du Curling Club Haut-Jura Prémanon.

A cette occasion, la patinoire ne sera pas accessible au grand public pour patiner mais reste ouverte aux spectateurs pour encourager les joueurs.

Samedi 14 décembre matchs dès 8h et jusqu’à 19h

Dimanche 15 décembre matchs de 8h à 16h

Entrée gratuite pour les spectateurs, buvette.

Si vous souhaitez participer au tournoi, nous vous invitons à contacter directement le Curling Club Haut-Jura Prémanon sur leur page Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063670261879 .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

English : Tournoi international de curling avec le Curling Club Prémanon Haut-Jura

German : Tournoi international de curling avec le Curling Club Prémanon Haut-Jura

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournoi international de curling avec le Curling Club Prémanon Haut-Jura Prémanon a été mis à jour le 2025-10-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)