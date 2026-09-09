Tournoi international de curling Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Tournoi international de curling

Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 08:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Venez encourager votre équipe préférée ou simplement découvrir le curling en compétition internationale.

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Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes chamcurling@yahoo.com

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English :

Come cheer on your favorite team or simply experience curling at the international level.

L’événement Tournoi international de curling Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc