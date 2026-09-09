Tournoi international de curling Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc
samedi 10 octobre 2026 · Patinoire R. Bozon · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Tournoi international de curling
Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 08:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Venez encourager votre équipe préférée ou simplement découvrir le curling en compétition internationale.
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Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes chamcurling@yahoo.com
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English :
Come cheer on your favorite team or simply experience curling at the international level.
L’événement Tournoi international de curling Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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