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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Tournoi international de curling Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc

samedi 10 octobre 2026 · Patinoire R. Bozon · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Patinoire R. Bozon
Adresse
214, avenue de la plage
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

Tournoi international de curling

Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 08:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Venez encourager votre équipe préférée ou simplement découvrir le curling en compétition internationale.
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Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   chamcurling@yahoo.com

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English :

Come cheer on your favorite team or simply experience curling at the international level.

L’événement Tournoi international de curling Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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