Tournoi international de curling Open Air Patinoire Jean-Christophe Simond Les Contamines-Montjoie

Tournoi international de curling Open Air

Patinoire Jean-Christophe Simond Lieu-dit Les Loyers Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

Rendez-vous dans la zone de loisirs des Loyers pour le 31ème tournoi international du curling des Contamines, Challenge National Open Air.

.

Patinoire Jean-Christophe Simond Lieu-dit Les Loyers Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 01 58 info@lescontamines.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : International open-air curling tournament

Join us in the Loyers leisure area for the 31st Contamines International Curling Tournament, Challenge National Open Air.

L’événement Tournoi international de curling Open Air Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie