Tournoi International de Pâques Basket Jeunes -13ans Gymnase Dubruc Montbrison

Tournoi International de Pâques Basket Jeunes -13ans

Gymnase Dubruc 13a Rue de Beauregard Montbrison Loire

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-05

2026-04-03

La 54e édition du Tournoi international de Pâques revient!

3 jours de matchs dans toutes les salles montbrisonnaises, d’échanges et de suspense! Qui remportera l’édition?

Venez supporter les joueurs du BCM et rencontrer les autres équipes !

Gymnase Dubruc 13a Rue de Beauregard Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes communication@basket-montbrison.fr

English : Tournoi International de Pâques Basket Jeunes -13ans

The 54th International Easter Tournament is back!

3 days of matches in all the Montbrisonnais halls, exchanges and suspense! Who will win this year’s event?

Come and support the BCM players and meet the other teams!

