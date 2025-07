Tournoi international de pelote basque Place Jena Rameau Saint-Martin-de-Seignanx

jeudi 14 août 2025.

Tournoi international de pelote basque

Place Jena Rameau Mur à gauche Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Créé en 1992, ce tournoi est un événement attendu par les passionnés de pelote et les habitants de la commune. Il associe les joueurs du club de Saint-Martin aux meilleurs joueurs espagnols qui assurent un spectacle de haut niveau.

3e/4e place et finale le samedi 16 août à 15h30 et 16h30. .

