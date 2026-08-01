Tournoi international de pelote basque Place Jena Rameau Saint-Martin-de-Seignanx
mercredi 19 août 2026 · Place Jena Rameau · Saint-Martin-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Seignanx
Tournoi international de pelote basque
Place Jena Rameau Mur à gauche Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Créé en 1992, ce tournoi est un événement attendu par les passionnés de pelote et les habitants de la commune. Il associe les joueurs du club de Saint-Martin aux meilleurs joueurs espagnols et argentins qui assurent un spectacle de haut niveau.
Entrée gratuite.
RDV le mercredi 19 août à 19h et à 20h pour la demi-finale élite. .
Place Jena Rameau Mur à gauche Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19
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English : Tournoi international de pelote basque
L’événement Tournoi international de pelote basque Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Seignanx
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