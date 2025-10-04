Tournoi international de tennis Compiègne

Tournoi international de tennis Compiègne samedi 4 octobre 2025.

Tournoi international de tennis

3 Avenue du Président Georges Clemenceau Compiègne Oise

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-11

120 jeunes champions de tennis de moins de 18 ans, venus du monde entier, s’affronteront sur les terrains en terre battue du TCC Pompadour, la semaine du 4 au 11 octobre, en tournoi officiel.

Pour la première fois, Compiègne a été choisie par la Fédération Française Tourisme pour accueillir cet évènement exceptionnel.

Venez découvrir et encourager les champions stars de demain !

3 Avenue du Président Georges Clemenceau Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

English :

120 young tennis champions under the age of 18 from all over the world will compete in an official tournament on the clay courts of the TCC Pompadour from October 4 to 11.

For the first time, Compiègne has been chosen by the French Tourism Federation to host this exceptional event.

Come and discover and cheer on tomorrow’s star champions!

German :

120 junge Tennischampions unter 18 Jahren aus der ganzen Welt werden in der Woche vom 4. bis 11. Oktober auf den Sandplätzen des TCC Pompadour in einem offiziellen Turnier gegeneinander antreten.

Zum ersten Mal wurde Compiègne von der Fédération Française Tourisme als Austragungsort für dieses außergewöhnliche Ereignis ausgewählt.

Kommen Sie, um die Star-Champions von morgen zu entdecken und anzufeuern!

Italiano :

120 giovani campioni di tennis di età inferiore ai 18 anni provenienti da tutto il mondo si sfideranno in un torneo ufficiale sui campi in terra battuta del TCC Pompadour durante la settimana dal 4 all’11 ottobre.

Per la prima volta, Compiègne è stata scelta dalla Federazione Francese del Turismo per ospitare questo evento eccezionale.

Venite a scoprire e a tifare per i campioni di domani!

Espanol :

120 jóvenes campeones de tenis menores de 18 años de todo el mundo competirán en un torneo oficial en las pistas de tierra batida del TCC Pompadour durante la semana del 4 al 11 de octubre.

Por primera vez, Compiègne ha sido elegida por la Federación Francesa de Turismo para acoger este acontecimiento excepcional.

Venga a descubrirlo y a animar a las estrellas del mañana

