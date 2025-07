Tournoi international des Catalans Marseille 7e Arrondissement

Tournoi international des Catalans Marseille 7e Arrondissement vendredi 11 juillet 2025.

Tournoi international des Catalans

Du vendredi 11 au dimanche 13 juillet 2025. Plage des Catalans Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-13

2025-07-11

Un des tournois 3×3 les plus prestigieux de France (féminin et masculin), qui se déroule toujours autour du 14 juillet.

Le tournoi 3×3 organisé par le CVBC accueille depuis plus de 70 ans les meilleurs joueurs et joueuses européens, internationaux français et offre un spectacle gratuit exceptionnel pour tous les amateurs de volley-ball. Considéré par certains comme le plus dur de France (sable très meuble, chaleur étouffante et qualité du plateau des joueurs), il est devenu au cours des années, un événement incontournable du volley-ball français et certainement le plus exaltant en terme d’émotion.



Pour le tournoi féminin et masculin les 12 équipes se rencontrent en 2 poules (les deux 1ers jours) afin de déterminer un classement permettant aux 4 premières équipes de chaque poule de disputer la phase finale dans un tableau à double élimination (le 3ème jour). .

Plage des Catalans Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 09 38 00 clubcatalans@wanadoo.fr

English :

One of France’s most prestigious 3×3 tournaments (men’s and women’s).

German :

Eines der renommiertesten 3×3-Turniere in Frankreich (für Frauen und Männer), das immer um den 14. Juli herum stattfindet.

Italiano :

Uno dei tornei 3×3 più prestigiosi di Francia (maschile e femminile), che si svolge sempre intorno al 14 luglio.

Espanol :

Uno de los torneos 3×3 (masculino y femenino) más prestigiosos de Francia, que siempre se celebra en torno al 14 de julio.

