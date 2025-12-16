Tournoi jeu Strike Les Tuiles Bar à jeux de société Soustons

Tournoi jeu Strike

Les Tuiles Bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Provoque ta chance en dégommant les dés !

Viens découvrir les règles du jeu et te confronter au autres. Le vainqueur remporte un bon d’achat à la boutique de jeux!

Strike est un jeu familial aux règles simples, et pleins de rebondissements. Après une initiation aux règles, le tournoi démarre. A la fin, il n’en restera qu’un ! Provoque ta chance en dégommant les dés !

Le vainqueur remporte un bon d’achat de 20€ à la boutique. .

Les Tuiles Bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

English : Tournoi jeu Strike

Test your luck by shooting the dice!

Come and discover the rules of the game and test yourself against the others. The winner gets a gift voucher for the game store!

L’événement Tournoi jeu Strike Soustons a été mis à jour le 2025-12-12 par OTI LAS