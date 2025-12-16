Tournoi jeu Strike Les Tuiles Bar à jeux de société Soustons
Tournoi jeu Strike Les Tuiles Bar à jeux de société Soustons mardi 23 décembre 2025.
Tournoi jeu Strike
Les Tuiles Bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons Landes
Tarif : 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Provoque ta chance en dégommant les dés !
Viens découvrir les règles du jeu et te confronter au autres. Le vainqueur remporte un bon d’achat à la boutique de jeux!
Strike est un jeu familial aux règles simples, et pleins de rebondissements. Après une initiation aux règles, le tournoi démarre. A la fin, il n’en restera qu’un ! Provoque ta chance en dégommant les dés !
Le vainqueur remporte un bon d’achat de 20€ à la boutique. .
Les Tuiles Bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
English : Tournoi jeu Strike
Test your luck by shooting the dice!
Come and discover the rules of the game and test yourself against the others. The winner gets a gift voucher for the game store!
