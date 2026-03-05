Tournoi Jeu Vidéo Super Smash au cinéma Cinéma Le Félix Labouheyre

Tournoi Jeu Vidéo Super Smash au cinéma

Cinéma Le Félix 2 rue de l’Hotel de ville, 40210 Labouhe Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

À l’occasion de l’anniversaire du cinéma Le Félix, venez participer à un tournoi Super Smash Bros. Ultimate dans la salle du cinéma !

En parteneriat avec le Cinéma Le Félix et le Foyer des Jeunes de Labouheyre

(10h>12h30, +10ans, Sur inscription au cinéma)

À l’occasion de l’anniversaire du cinéma Le Félix, venez participer à un tournoi Super Smash Bros. Ultimate dans la salle du cinéma !

En parteneriat avec le Cinéma Le Félix et le Foyer des Jeunes de Labouheyre

(10h>12h30, +10ans, Sur inscription au cinéma) .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’Hotel de ville, 40210 Labouhe Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 57 92 14 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi Jeu Vidéo Super Smash au cinéma

To celebrate the anniversary of Le Félix cinema, come and take part in a Super Smash Bros. Ultimate tournament in the cinema!

In partnership with Cinéma Le Félix and Foyer des Jeunes de Labouheyre

(10h>12h30, +10years, On registration at the cinema)

L’événement Tournoi Jeu Vidéo Super Smash au cinéma Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Cœur Haute Lande