Tournoi Jeu Vidéo Super Smash au cinéma Cinéma Le Félix Labouheyre

Tournoi Jeu Vidéo Super Smash au cinéma
Cinéma Le Félix 2 rue de l'Hotel de ville, 40210 Labouheyre Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-07
2026-03-07
À l’occasion de l’anniversaire du cinéma Le Félix, venez participer à un tournoi Super Smash Bros. Ultimate dans la salle du cinéma !
En parteneriat avec le Cinéma Le Félix et le Foyer des Jeunes de Labouheyre
(10h>12h30, +10ans, Sur inscription au cinéma)
Cinéma Le Félix 2 rue de l’Hotel de ville, 40210 Labouhe Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 57 92 14 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Tournoi Jeu Vidéo Super Smash au cinéma
To celebrate the anniversary of Le Félix cinema, come and take part in a Super Smash Bros. Ultimate tournament in the cinema!
In partnership with Cinéma Le Félix and Foyer des Jeunes de Labouheyre
(10h>12h30, +10years, On registration at the cinema)
