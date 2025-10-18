TOURNOI JEUNE DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON Bages
Bages Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-18 08:00:00
fin : 2025-10-18 19:00:00
2025-10-18
Le club de Badminton organise un Tournoi jeune départemental. Buvette et restauration sur place.
Participation 13€ dont 5€ reversés à la ligue contre le cancer des PO
Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 37 22 63
English :
The Badminton Club is organizing a departmental youth tournament. Refreshment bar and catering on site.
Entry fee: 13? of which 5? will be donated to the PO cancer league
German :
Der Badmintonverein organisiert ein Jugendturnier auf Departementsebene. Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.
Teilnahme: 13? davon 5? für die Krebsliga der PO
Italiano :
Il Badminton Club organizza un torneo giovanile dipartimentale. Bar e catering sul posto.
Quota d’iscrizione: 13? di cui 5? saranno devoluti alla PO cancer league
Espanol :
El Club de Bádminton organiza un torneo juvenil departamental. Bar y catering in situ.
Cuota de inscripción: 13? de los cuales 5? se donarán a la liga contra el cáncer PO
