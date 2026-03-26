Tournoi jeunes de Tennis Tennis Etretat Cap de Caux Étretat
Tournoi jeunes de Tennis Tennis Etretat Cap de Caux Étretat lundi 20 avril 2026.
Tournoi jeunes de Tennis
Tennis Etretat Cap de Caux Rue Guy de Maupassant Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-20
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-20
Rejoignez-nous pour un tournoi de tennis dynamique et convivial, dédié aux jeunes passionnés de la balle jaune ! Répartis en quatre catégories d’âge — 11-12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans et 17-18 ans — les participants auront l’occasion de se mesurer les uns aux autres dans un esprit de compétition, de respect et de fair-play. Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, ce tournoi est l’occasion idéale de progresser, de partager votre passion et de vivre une belle expérience sportive. .
Tennis Etretat Cap de Caux Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie
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English : Tournoi jeunes de Tennis
L’événement Tournoi jeunes de Tennis Étretat a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie