Tournoi jeunes de Tennis Tennis Etretat Cap de Caux Étretat

Tournoi jeunes de Tennis

Tennis Etretat Cap de Caux Rue Guy de Maupassant Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-20

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-20

Rejoignez-nous pour un tournoi de tennis dynamique et convivial, dédié aux jeunes passionnés de la balle jaune ! Répartis en quatre catégories d’âge — 11-12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans et 17-18 ans — les participants auront l’occasion de se mesurer les uns aux autres dans un esprit de compétition, de respect et de fair-play. Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, ce tournoi est l’occasion idéale de progresser, de partager votre passion et de vivre une belle expérience sportive. .

Tennis Etretat Cap de Caux Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie

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English : Tournoi jeunes de Tennis

L’événement Tournoi jeunes de Tennis Étretat a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie