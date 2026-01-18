Tournoi Jeux à l’ancienne Bar à Jeux de Société Les Tuiles Soustons
Tournoi Jeux à l’ancienne
Bar à Jeux de Société Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Tu sais encore jouer aux billes, au Puissance 4, au Jojos, au Qui est-ce, à la bataille navale, aux Hippos Gloutons,…? Viens nous montrer ce que tu vaux encore !
Retour en enfance lors d’un tournoi où les participants s’affrontent sur des jeux à l’ancienne (billes, puissance 4, qui est-ce, hippos gloutons et pleins d’autres…). Pendant toute l’animation les joueurs changerons de jeux et d’adversaires jusqu’à la finale. Le vainqueur remporte une méga pochette surprise rétro ! .
Bar à Jeux de Société Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
English : Tournoi Jeux à l’ancienne
Do you still know how to play marbles, Power 4, Jojos, Who is it, Battleship, Hungry Hippos…? Come and show us what you’ve got!
