Tournoi Jeux à l’ancienne Bar à Jeux de Société Les Tuiles Soustons

Bar à Jeux de Société Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Tu sais encore jouer aux billes, au Puissance 4, au Jojos, au Qui est-ce, à la bataille navale, aux Hippos Gloutons,…? Viens nous montrer ce que tu vaux encore !

Retour en enfance lors d’un tournoi où les participants s’affrontent sur des jeux à l’ancienne (billes, puissance 4, qui est-ce, hippos gloutons et pleins d’autres…). Pendant toute l’animation les joueurs changerons de jeux et d’adversaires jusqu’à la finale. Le vainqueur remporte une méga pochette surprise rétro ! .

Bar à Jeux de Société Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

English : Tournoi Jeux à l’ancienne

Do you still know how to play marbles, Power 4, Jojos, Who is it, Battleship, Hungry Hippos…? Come and show us what you’ve got!

