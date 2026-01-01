TOURNOI JEUX DE BAR Pornichet
TOURNOI JEUX DE BAR
19 avenue du Gulf Stream Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2026-01-22 19:00:00
Fléchettes, baby-foot, billard… que le meilleur gagne !
Le complexe UP2PLAY organise un nouveau tournoi jeux de bar le jeudi 22 janvier prochain, à 19h. Ce tournoi est ouvert aux binômes de joueurs occasionnels et de compétiteurs.
Des lots seront à gagner !
Au programme
Billard
Baby-foot
Fléchettes
Air hockey
Arcade basket
Tennis de table
Informations pratiques
Où ?
Au complexe UP2PLAY
Quand ?
Le jeudi 22 janvier
⏰ Horaires ?
A 19h
L’entrée est-elle payante ?
Oui. Le tarif est de 12,5 € par joueur.
️ Faut-il réserver ?
Il est possible de réserver jusqu’au jour du tournoi en ligne. .
19 avenue du Gulf Stream Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 19 00 04 00
