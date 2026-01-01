TOURNOI JEUX DE BAR Pornichet

TOURNOI JEUX DE BAR

Fléchettes, baby-foot, billard… que le meilleur gagne !

Le complexe UP2PLAY organise un nouveau tournoi jeux de bar le jeudi 22 janvier prochain, à 19h. Ce tournoi est ouvert aux binômes de joueurs occasionnels et de compétiteurs.

Des lots seront à gagner !

Au programme

Billard

Baby-foot

Fléchettes

Air hockey

Arcade basket

Tennis de table

Informations pratiques

Où ?

Au complexe UP2PLAY

Quand ?

Le jeudi 22 janvier

⏰ Horaires ?

A 19h

L’entrée est-elle payante ?

Oui. Le tarif est de 12,5 € par joueur.

️ Faut-il réserver ?

Il est possible de réserver jusqu’au jour du tournoi en ligne. .

