Tournoi jeux vidéo Place Bellegarde Bergerac

Tournoi jeux vidéo

Place Bellegarde Ludothèque Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Participez au tournoi de jeux vidéo de Super Smash Bros Ultimate ,.

Les jeux vidéo à leur plein potentiel l’E-sport, vous connaissez ? .

Pour les 12-18 ans. Vous avez des manettes ? Apportez les !

Entrée gratuite sur inscription. .

Place Bellegarde Ludothèque Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi jeux vidéo

L’événement Tournoi jeux vidéo Bergerac a été mis à jour le 2026-01-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides