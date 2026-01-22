Tournoi jeux vidéo Place Bellegarde Bergerac
Tournoi jeux vidéo Place Bellegarde Bergerac mardi 17 février 2026.
Tournoi jeux vidéo
Place Bellegarde Ludothèque Bergerac Dordogne
Participez au tournoi de jeux vidéo de Super Smash Bros Ultimate ,.
Les jeux vidéo à leur plein potentiel l’E-sport, vous connaissez ? .
Pour les 12-18 ans. Vous avez des manettes ? Apportez les !
Entrée gratuite sur inscription. .
Place Bellegarde Ludothèque Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr
