Tournoi Jeux vidéo des bibliothèques du 20ème : Just Dance Médiathèque Marguerite Duras Paris
Tournoi Jeux vidéo des bibliothèques du 20ème : Just Dance Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 21 mars 2026.
Vous voulez porter les couleurs de votre bibliothèque, et devenir la superstar de l’arrondissement : le tournoi jeux vidéo du 20e revient avec Just Dance !
- 2 tournois : pour les 7-11 ans et pour les plus de 12 ans
- 6 bibliothèques : Maryse Condé, Assia Djebar, Marguerite Duras, Naguib Mahfouz, Louise Michel, Mortier
- 4 joueurs dans chaque équipe
- Inscription pour les sélections auprès de votre bibliothèque
|Les bibliothèques
|Les dates de sélection
|Naguib Mahfouz
|28 janvier
7 février
18 février
|Maryse Condé
|25 et 27 février
4 et 6 mars
|Mortier
|Assia Djebar
|7 mars
|Marguerite Duras
|7 et 11 février
|Louise Michel
|4 et 11 mars
Les équipes de chaque bibliothèque s’affrontent lors de la finale, le 21 mars, à la médiathèque Marguerite Duras.
Le samedi 21 mars 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-21T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-21T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-21T10:00:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Duras et trouvez le meilleur itinéraire