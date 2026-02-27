Tournoi Jeux vidéo des bibliothèques du 20ème : Just Dance Médiathèque Marguerite Duras Paris

Vous voulez porter les couleurs de votre bibliothèque, et devenir la superstar de l’arrondissement : le tournoi jeux vidéo du 20e revient avec Just Dance !

  • 2 tournois : pour les 7-11 ans et pour les plus de 12 ans
  • 6 bibliothèques : Maryse Condé, Assia Djebar, Marguerite Duras, Naguib Mahfouz, Louise Michel, Mortier
  • 4 joueurs dans chaque équipe
  • Inscription pour les sélections auprès de votre bibliothèque
Les bibliothèques Les dates de sélection
Naguib Mahfouz 28 janvier
7 février
18 février
Maryse Condé 25 et 27 février
4 et 6 mars
Mortier
Assia Djebar 7 mars
Marguerite Duras 7 et 11 février
Louise Michel 4 et 11 mars

Les équipes de chaque bibliothèque s’affrontent lors de la finale, le 21 mars, à la médiathèque Marguerite Duras.
Le samedi 21 mars 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Public enfants et jeunes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet  75020 Paris


