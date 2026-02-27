Tournoi Jeux vidéo des bibliothèques du 20ème : Just Dance Médiathèque Marguerite Duras Paris

Vous voulez porter les couleurs de votre bibliothèque, et devenir la superstar de l’arrondissement : le tournoi jeux vidéo du 20e revient avec Just Dance !

2 tournois : pour les 7-11 ans et pour les plus de 12 ans

6 bibliothèques : Maryse Condé, Assia Djebar, Marguerite Duras, Naguib Mahfouz, Louise Michel, Mortier

4 joueurs dans chaque équipe

Inscription pour les sélections auprès de votre bibliothèque

Les bibliothèques Les dates de sélection Naguib Mahfouz 28 janvier

7 février

18 février Maryse Condé 25 et 27 février

4 et 6 mars Mortier Assia Djebar 7 mars Marguerite Duras 7 et 11 février Louise Michel 4 et 11 mars

Les équipes de chaque bibliothèque s’affrontent lors de la finale, le 21 mars, à la médiathèque Marguerite Duras.

Le samedi 21 mars 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T10:00:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris



