Tournoi Jeux Vidéo FC 2026 Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Gratuit

2025-10-22

2025-10-22

2025-10-22

Venez vous affronter avec le jeu évènement FC 2026 sur la Nintendo Switch 2 !

à partir de 9 ans, Entrée libre, accès prioritaire si inscription

à partir de 9 ans, Entrée libre, accès prioritaire si inscription .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Tournoi Jeux Vidéo FC 2026

Come and compete in the FC 2026 event game on Nintendo Switch 2!

from 9 years old, free admission, priority access with registration

German : Tournoi Jeux Vidéo FC 2026

Treten Sie mit dem Event-Spiel FC 2026 auf der Nintendo Switch 2 gegeneinander an!

ab 9 Jahren, Freier Eintritt, bevorzugter Zugang bei Anmeldung

Italiano :

Vieni a sfidare il gioco evento FC 2026 su Nintendo Switch 2!

a partire da 9 anni, ingresso gratuito, accesso prioritario se ci si registra

Espanol : Tournoi Jeux Vidéo FC 2026

¡Ven y lucha con el juego de eventos FC 2026 en Nintendo Switch 2!

a partir de 9 años, entrada gratuita, acceso prioritario si te registras

