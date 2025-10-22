Tournoi Jeux Vidéo FC 2026 Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Tournoi Jeux Vidéo FC 2026
Venez vous affronter avec le jeu évènement FC 2026 sur la Nintendo Switch 2 !
à partir de 9 ans, Entrée libre, accès prioritaire si inscription
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Tournoi Jeux Vidéo FC 2026
Come and compete in the FC 2026 event game on Nintendo Switch 2!
from 9 years old, free admission, priority access with registration
German : Tournoi Jeux Vidéo FC 2026
Treten Sie mit dem Event-Spiel FC 2026 auf der Nintendo Switch 2 gegeneinander an!
ab 9 Jahren, Freier Eintritt, bevorzugter Zugang bei Anmeldung
Italiano :
Vieni a sfidare il gioco evento FC 2026 su Nintendo Switch 2!
a partire da 9 anni, ingresso gratuito, accesso prioritario se ci si registra
Espanol : Tournoi Jeux Vidéo FC 2026
¡Ven y lucha con el juego de eventos FC 2026 en Nintendo Switch 2!
a partir de 9 años, entrada gratuita, acceso prioritario si te registras
