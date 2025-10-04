Tournoi jeux vidéo Rue du 19 mars 1962 Léognan

Tournoi jeux vidéo Rue du 19 mars 1962 Léognan samedi 4 octobre 2025.

Tournoi jeux vidéo

Rue du 19 mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Dans le cadre du Game Fest’

Venez jouer en duo dans un tournoi de jeux-vidéo spécial sports Nintendo Switch #basket #volley. Finale le vendredi 17 octobre au Game Fest’, plus d’infos sur le site de la CCM

Avec la Communauté de communes de Montesquieu et la Maison des jeunes.

Inscription obligatoire par mail ou auprès de la Maison des jeunes .

Rue du 19 mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 bibliotheque@mairie-leognan.fr

English : Tournoi jeux vidéo

German : Tournoi jeux vidéo

Italiano :

Espanol : Tournoi jeux vidéo

L’événement Tournoi jeux vidéo Léognan a été mis à jour le 2025-09-25 par Sud Bordeaux Tourisme