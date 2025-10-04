Tournoi jeux vidéo Rue du 19 mars 1962 Léognan
Tournoi jeux vidéo samedi 4 octobre 2025.
Tournoi jeux vidéo
Espace Culturel Georges Brassens Léognan
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Dans le cadre du Game Fest’
Venez jouer en duo dans un tournoi de jeux-vidéo spécial sports Nintendo Switch #basket #volley. Finale le vendredi 17 octobre au Game Fest’, plus d’infos sur le site de la CCM
Avec la Communauté de communes de Montesquieu et la Maison des jeunes.
Inscription obligatoire par mail ou auprès de la Maison des jeunes .
+33 5 57 96 01 30 bibliotheque@mairie-leognan.fr
