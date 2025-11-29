Tournoi Jeux Vidéo Nintendo Switch Sports Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Tournoi Jeux Vidéo Nintendo Switch Sports

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Début : 2025-12-17

Affrontez vos amis dans une compétition sportive sur Nintendo Switch 2 !

Sur inscription, +9 ans

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English :

Take on your friends in a sports competition on Nintendo Switch 2!

Registration required, +9 years old

