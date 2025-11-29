Tournoi Jeux Vidéo Nintendo Switch Sports Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Tournoi Jeux Vidéo Nintendo Switch Sports Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre mercredi 17 décembre 2025.
Tournoi Jeux Vidéo Nintendo Switch Sports
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Affrontez vos amis dans une compétition sportive sur Nintendo Switch 2 !
Sur inscription, +9 ans
Affrontez vos amis dans une compétition sportive sur Nintendo Switch 2 !
Sur inscription, +9 ans .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English :
Take on your friends in a sports competition on Nintendo Switch 2!
Registration required, +9 years old
L’événement Tournoi Jeux Vidéo Nintendo Switch Sports Labouheyre a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cœur Haute Lande