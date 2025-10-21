TOURNOI JEUX VIDÉO Salle des Loisirs Nort-sur-Erdre

Salle des Loisirs Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

2025-10-21

Venez jouer en famille ou entre amis lors de parties en tournoi sur écran géant.

En partenariat avec les services jeunesse Ajico et Pass’relle

A partir de 10 ans

Sur inscription auprès de la médiathèque .

English :

Come and play with family and friends in tournament-style games on a giant screen.

German :

Spielen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden bei Turnierspielen auf einem Großbildschirm.

Italiano :

Venite a giocare con la vostra famiglia o i vostri amici in partite di torneo su uno schermo gigante.

Espanol :

Ven a jugar con tu familia o amigos en torneos en pantalla gigante.

