TOURNOI JEUX VIDÉO Salle des Loisirs Nort-sur-Erdre
TOURNOI JEUX VIDÉO Salle des Loisirs Nort-sur-Erdre mardi 21 octobre 2025.
TOURNOI JEUX VIDÉO
Salle des Loisirs Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-21 17:00:00
2025-10-21
Venez jouer en famille ou entre amis lors de parties en tournoi sur écran géant.
En partenariat avec les services jeunesse Ajico et Pass’relle
A partir de 10 ans
Sur inscription auprès de la médiathèque .
English :
Come and play with family and friends in tournament-style games on a giant screen.
German :
Spielen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden bei Turnierspielen auf einem Großbildschirm.
Italiano :
Venite a giocare con la vostra famiglia o i vostri amici in partite di torneo su uno schermo gigante.
Espanol :
Ven a jugar con tu familia o amigos en torneos en pantalla gigante.
