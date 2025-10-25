Tournoi jeux vidéo Médiathèque Pleine-Fougères
Tournoi jeux vidéo Médiathèque Pleine-Fougères samedi 25 octobre 2025.
Tournoi jeux vidéo
Médiathèque 2 Rue William Éon Pleine-Fougères Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Tournoi de jeux vidéo de course.
Inscription conseillée. .
Médiathèque 2 Rue William Éon Pleine-Fougères 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 64 58
