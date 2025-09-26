Tournoi jeux vidéo Médiathèque du Rouillacais Rouillac
Tournoi jeux vidéo Médiathèque du Rouillacais Rouillac vendredi 10 avril 2026.
Tournoi jeux vidéo
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:30:00
fin : 2026-04-10 17:00:00
Date(s) :
2026-04-10
La médiathèque du Rouillacais vous invite à son tournoi de Mario Kart sur Nintendo Switch !
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Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56
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English :
The Rouillacais media library invites you to its Mario Kart tournament on Nintendo Switch!
L’événement Tournoi jeux vidéo Rouillac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Rouillacais