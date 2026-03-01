Tournoi jeux vidéo Super Smash Bros Ultimate Auxonne

Tournoi jeux vidéo Super Smash Bros Ultimate

Médiathèque Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-28

À partir de 10 ans

Plongez dans l’univers du jeu vidéo à la médiathèque !

Les participants s’affronteront lors de matchs multijoueurs dynamiques dans un tournoi de Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch 2 .

Offert par la Municipalité.

Places limitées, inscription obligatoire sur www.mediatheque-auxonne.fr .

Médiathèque Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Tournoi jeux vidéo Super Smash Bros Ultimate

