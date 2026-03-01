Tournoi jeux vidéo Super Smash Bros Ultimate Auxonne
Tournoi jeux vidéo Super Smash Bros Ultimate Auxonne samedi 28 mars 2026.
Tournoi jeux vidéo Super Smash Bros Ultimate
Médiathèque Auxonne Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
2026-03-28
À partir de 10 ans
Plongez dans l’univers du jeu vidéo à la médiathèque !
Les participants s’affronteront lors de matchs multijoueurs dynamiques dans un tournoi de Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch 2 .
Offert par la Municipalité.
Places limitées, inscription obligatoire sur www.mediatheque-auxonne.fr .
Médiathèque Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
