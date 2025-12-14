Tournoi Jeux Vidéos Bibliothèque Civray

Tournoi Jeux Vidéos

Tournoi Jeux Vidéos Bibliothèque Civray samedi 3 janvier 2026.

Tournoi Jeux Vidéos

Bibliothèque 34 rue Victor Hugo Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03
fin : 2026-01-03

Date(s) :
2026-01-03

Tournoi Mario Kart, ainsi qu’un coin retro gaming.   .

Bibliothèque 34 rue Victor Hugo Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 88 77 

English : Tournoi Jeux Vidéos

L’événement Tournoi Jeux Vidéos Civray a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou