Tournoi JO Breteil
Tournoi JO Breteil mardi 11 novembre 2025.
Tournoi JO
Avenue des Sports Breteil Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 08:15:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
A partir de 8h15 à la salle des Sports de Breteil ABTT
Le mardi 11 novembre 2025 .
Avenue des Sports Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tournoi JO Breteil a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Montfort Communauté