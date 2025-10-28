Tournoi Just Dance Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
Tournoi Just Dance Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens mardi 28 octobre 2025.
Tournoi Just Dance
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 14:30:00
fin : 2025-10-28 18:00:00
2025-10-28
Le rythme monte, la musique démarre… il ne manque plus que toi !
Participe à notre tournoi Just Dance 2025, un après-midi pour bouger, t’amuser et relever le défi du dancefloor !
Sur inscription .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80
