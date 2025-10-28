Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi Just Dance Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Le rythme monte, la musique démarre… il ne manque plus que toi !

Participe à notre tournoi Just Dance 2025, un après-midi pour bouger, t’amuser et relever le défi du dancefloor !

Sur inscription   .

