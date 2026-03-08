Tournoi LEGO en DUO ! Bar à jeux Les Tuiles Soustons

Tournoi LEGO en DUO !

Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons Landes

Début : 2026-03-27

Tu es capable de construire un modèle avec des LEGO juste avec les indications de ton partenaire ?

Alors trouve ton binôme de choc et viens relever les défis !

Par équipe de 2 vous affronterez les autres binômes. Il faudra être rapide et en phase pour remporter la récompense !

En famille ou entre amis toutes les équipes sont les bienvenues ! .

English : Tournoi LEGO en DUO !

Can you build a model from LEGOs using only your partner’s instructions?

Then find your dream partner and take up the challenge!

