Tournoi LEGO en DUO ! Bar à jeux Les Tuiles Soustons

Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons Landes
Tu es capable de construire un modèle avec des LEGO juste avec les indications de ton partenaire ?
Alors trouve ton binôme de choc et viens relever les défis !
Par équipe de 2 vous affronterez les autres binômes. Il faudra être rapide et en phase pour remporter la récompense !
En famille ou entre amis toutes les équipes sont les bienvenues ! .
Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
English : Tournoi LEGO en DUO !
Can you build a model from LEGOs using only your partner’s instructions?
Then find your dream partner and take up the challenge!
