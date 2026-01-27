Tournoi loisir futsal Cernay

Tournoi loisir futsal Cernay vendredi 20 février 2026.

Tournoi loisir futsal

43 route d »Aspach Cernay Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-20 18:30:00
fin : 2026-02-20 22:00:00

2026-02-20

Tournoi de futsal loisir mettant en avant le plaisir du jeu, l’esprit d’équipe et le fair-play. Un moment sportif convivial et accessible à tous.
43 route d »Aspach Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 90 85 00 

English :

Recreational futsal tournament promoting fun, team spirit and fair play. A friendly sporting event open to all.

