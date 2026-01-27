Tournoi loisir futsal Cernay
Tournoi loisir futsal Cernay vendredi 20 février 2026.
Tournoi loisir futsal
43 route d'Aspach Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-20 18:30:00
fin : 2026-02-20 22:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Tournoi de futsal loisir mettant en avant le plaisir du jeu, l'esprit d'équipe et le fair-play. Un moment sportif convivial et accessible à tous.
Un rendez-vous sportif convivial dédié au futsal loisir. Le plaisir du jeu, l’esprit d’équipe et le fair-play sont au cœur de ce tournoi, pensé pour partager un moment dynamique et accessible à tous les participants. .
43 route d »Aspach Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 90 85 00
English :
Recreational futsal tournament promoting fun, team spirit and fair play. A friendly sporting event open to all.
