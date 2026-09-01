Tournoi Loisirs de Volley-Ball Saint-Léger-sous-Cholet
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Léger-sous-Cholet
Informations pratiques
Saint-Léger-sous-Cholet
Tournoi Loisirs de Volley-Ball
14 rue de la Vendée Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 23:59:00
Date(s) :
2026-09-18
Premier tournoi de volley loisirs ECVB !
Les équipes loisirs du club ECVB sont très heureuses de vous annoncer leur tout premier tournoi loisirs mixte en 4×4, qui aura lieu vendredi 18 septembre 2026 !
Formez votre équipe de 4 joueurs mixte, avec obligatoirement un homme et une femme sur le terrain.
14 rue de la Vendée, Saint-Léger-sous-Cholet
Accueil dès 19h, début du tournoi à 20h
️ 20€ par équipe, inscription uniquement sur HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/entente-choletaise-volley-ball-ecvb/evenements/tournoi-loisirs
Pensez à apporter votre ballon ! Des ballons de prêt seront disponibles sur place contre une pièce d’identité en caution.
Bar et restauration sur place toute la soirée
Pour cette première édition, on a hâte de vous retrouver dans la bonne humeur. Formez votre équipe et venez tenter l’aventure avec nous ! .
14 rue de la Vendée Saint-Léger-sous-Cholet 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact.loisirs.ecvb@gmail.com
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English :
L’événement Tournoi Loisirs de Volley-Ball Saint-Léger-sous-Cholet a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du Choletais
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