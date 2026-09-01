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Tournoi Loisirs de Volley-Ball Saint-Léger-sous-Cholet

vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Léger-sous-Cholet

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
14 rue de la Vendée
Ville
49280 Saint-Léger-sous-Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif
20 20

Saint-Léger-sous-Cholet

Tournoi Loisirs de Volley-Ball

14 rue de la Vendée Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 23:59:00

Date(s) :
2026-09-18

Premier tournoi de volley loisirs ECVB !

Les équipes loisirs du club ECVB sont très heureuses de vous annoncer leur tout premier tournoi loisirs mixte en 4×4, qui aura lieu vendredi 18 septembre 2026 !

Formez votre équipe de 4 joueurs mixte, avec obligatoirement un homme et une femme sur le terrain.

14 rue de la Vendée, Saint-Léger-sous-Cholet
Accueil dès 19h, début du tournoi à 20h
️ 20€ par équipe, inscription uniquement sur HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/entente-choletaise-volley-ball-ecvb/evenements/tournoi-loisirs

Pensez à apporter votre ballon ! Des ballons de prêt seront disponibles sur place contre une pièce d’identité en caution.

Bar et restauration sur place toute la soirée

Pour cette première édition, on a hâte de vous retrouver dans la bonne humeur. Formez votre équipe et venez tenter l’aventure avec nous !   .

14 rue de la Vendée Saint-Léger-sous-Cholet 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire   contact.loisirs.ecvb@gmail.com

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English :

L’événement Tournoi Loisirs de Volley-Ball Saint-Léger-sous-Cholet a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du Choletais

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