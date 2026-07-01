Informations pratiques

Cers

TOURNOI LORBALERO TENNIS CLUB CERSOIS

Rue de la Plaine Cers Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-16

Le Tennis Club CPERS est heureux d’organiser son Tournoi Jeunes Lorbalero, un rendez-vous incontournable pour les jeunes passionnés de tennis !

Pendant dix jours, les jeunes compétiteurs auront l’occasion de se mesurer dans une ambiance conviviale, sportive et fair-play. Que vous soyez joueur confirmé ou en pleine progression, ce tournoi est l’occasion idéale de vivre une belle compétition et de partager votre passion du tennis. Tentez aussi de remporter 200 € de lots !

Catégories filles et garçons de 11 à 18 ans (4 catégories)

Nous vous attendons nombreux, pour faire de cette nouvelle édition un grand moment de sport et de convivialité ! .

Rue de la Plaine Cers 34420 Hérault Occitanie +33 6 03 48 28 17 tennis.club.cersois@gmail.com

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English : TOURNOI LORBALERO TENNIS CLUB CERSOIS

The CPERS Tennis Club is pleased to host its Lorbalero Youth Tournament, a must-attend event for young tennis enthusiasts!

L’événement TOURNOI LORBALERO TENNIS CLUB CERSOIS Cers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34