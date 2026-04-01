Tournoi main nue Foire au jambon Trinquet Saint-André Bayonne
Tournoi main nue Foire au jambon Trinquet Saint-André Bayonne jeudi 23 avril 2026.
Bayonne
Tournoi main nue Foire au jambon
Trinquet Saint-André 4 rue du jeu de paume Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 11:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Tournoi Foire au jambon
Jeudi 23 avril Demi-finales à 11h et 16h
Samedi 25 avril Finale à 11h
Entrée 10€ gratuit -16 ans
Billetterie sur place .
Trinquet Saint-André 4 rue du jeu de paume Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cdalmont.eskupilota@gmail.com
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English : Tournoi main nue Foire au jambon
L’événement Tournoi main nue Foire au jambon Bayonne a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Bayonne
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