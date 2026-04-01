Tournoi main nue Foire au jambon Trinquet Saint-André Bayonne

Bayonne

Tournoi main nue Foire au jambon

Trinquet Saint-André 4 rue du jeu de paume Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 11:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Tournoi Foire au jambon

Jeudi 23 avril Demi-finales à 11h et 16h

Samedi 25 avril Finale à 11h

Entrée 10€ gratuit -16 ans

Billetterie sur place .

Trinquet Saint-André 4 rue du jeu de paume Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cdalmont.eskupilota@gmail.com

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English : Tournoi main nue Foire au jambon

L’événement Tournoi main nue Foire au jambon Bayonne a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Bayonne