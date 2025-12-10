Tournoi Mario Kart 3ème édition Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou
Tournoi Mario Kart 3ème édition Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou vendredi 6 février 2026.
Tournoi Mario Kart 3ème édition
Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Après le succès de l’année dernière, la médiathèque organise la deuxième édition du tournoi Mario Kart en janvier prochain. Entre amis ou en famille, inscrivez-vous pour partager un moment ludique et convivial ! .
Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34
English :
L’événement Tournoi Mario Kart 3ème édition Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2025-12-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme