Tournoi Mario Kart 8 Deluxe Charleville-Mézières

Médiathèque Porte Neuve 8, place de la Préfecture Charleville-Mézières Ardennes

Préparez-vous à vivre des moments de compétition intenses et de fun avec notre tournoi Mario Kart 8 Deluxe !Que vous soyez un pilote chevronné ou un amateur de courses endiablées, ce tournoi est fait pour vous !Condition d’accès sur inscription, à partir de 7 ans.

English :

Get ready for some intense competition and fun with our Mario Kart 8 Deluxe tournament! Whether you’re a seasoned driver or a fan of fast-paced racing, this is the tournament for you! Registration required, ages 7 and up.

