Tournoi Mario Kart 8 Espace culturel Jean FERRAT Le Palais-sur-Vienne

Tournoi Mario Kart 8

Espace culturel Jean FERRAT 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Pour passer des vacances magiques, la Ville du Palais sur Vienne propose des activités gratuites autour de la magie et du frisson d’Halloween ! Un programme pour toute la famille à découvrir.

Peaux de banane, étoiles et vitesse seront au rendez-vous. Il est proposé un tournoi Mario Kart au sein de l’espace jeux vidéo. De nombreux lots seront à gagner.

Public à partir de 10 ans

Réservation par mail ou par téléphone. .

Espace culturel Jean FERRAT 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 37 gmenand@Iepalaissurvienne.fr

