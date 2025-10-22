Tournoi Mario Kart 8 Espace culturel Jean FERRAT Le Palais-sur-Vienne
Espace culturel Jean FERRAT 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Pour passer des vacances magiques, la Ville du Palais sur Vienne propose des activités gratuites autour de la magie et du frisson d’Halloween ! Un programme pour toute la famille à découvrir.
Peaux de banane, étoiles et vitesse seront au rendez-vous. Il est proposé un tournoi Mario Kart au sein de l’espace jeux vidéo. De nombreux lots seront à gagner.
Public à partir de 10 ans
Réservation par mail ou par téléphone. .
Espace culturel Jean FERRAT 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 37 gmenand@Iepalaissurvienne.fr
